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بوتين يتحدث عن مستقبل قطاع الطاقة العالمي

مال وأعمال

بوتين يتحدث عن مستقبل قطاع الطاقة العالمي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يحدث تغير في هيكل الاستهلاك في قطاع الطاقة العالمي في العقود المقبلة، إذ سيبقى الطلب على الهيدروكربونات موجودا.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع طلاب جامعيين بمناسبة يوم الطالب الروسي: "بالطبع سيتم استخدام المزيد من أنواع الطاقة البديلة، لكن من غير المرجح أن يتغير هيكل استهلاك الطاقة بشكل كبير في العقود المقبلة. وسيظل الطلب على الهيدروكربونات لفترة طويلة".

وأضاف، أن "هذا الواقع لا يعني أننا يجب أن لا نفعل أي شيء، وأن نكتفي بما حققناه ونقول إننا الأغنى في العالم من حيث احتياطيات الغاز والنفط".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم استهلاك الطاقة سيزداد مع نمو الاقتصاد، وذلك وفقا لتقييم الخبراء الروس والدوليين.

المصدر: "نوفوستي"

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