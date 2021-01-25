وزير: تركيا تخطط لإنتاج 100 طن من الذهب سنويا خلال 5 سنوات مقبلة

كشف وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، خلال مقابلة اليوم الاثنين عن خطة تركية طموحة لزيادة إنتاج الذهب في البلاد، الذي يعد ملاذا آمنا في أوقات الأزمات.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، في مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، إن بلاده تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية من الذهب إلى 100 طن سنويا، أو أكثر، في السنوات الخمس المقبلة.

وعن مستويات الإنتاج الحالية، قال الوزير التركي، إن تركيا أنتجت 42 طنا من الذهب في عام 2020، وهو ما يعد رقما قياسيا.

وفي نهاية العام الماضي ذكرت وكالة "الأناضول"، أنه تم اكتشاف كميات من الذهب في تركيا يقدر ثمنها بـ 6 مليارات دولار، وفقا للسعر السائد في ديسمبر 2020.

المصدر: وكالات