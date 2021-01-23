رئيس الوزراء المصري: التحدي الذي سنواجهه هو حجم المشروعات وقدرة تلبية الطلبات

رأى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن التحدي الذى ستواجه الدولة خلال تطوير القرى، ليس التمويل، الذي سيتم إتاحته، وانما حجم المشروعات، وقدرة مجال التشييد في تلبية هذه الطلبات.

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وخلال افتتاح مشروع "الفيروز للاستزراع السمكي" ببور سعيد، وبحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أشار مدبولي إلى أن "كل التوريدات لمشروعات تطوير القرى، ستكون منتجات محلية، لتشجيع المصانع المحلية على زيادة إنتاجها، وتوفير فرص العمل".

كما أكد أن "الدولة ستعمل على توفير سكن يليق بالمواطن"، كاشفا أنه "سيتم تطوير 4209 قرى، لخدمة 50 مليون نسمة".

وفي إطار الحديث عن الاقتصاد والإنماء الإصلاحي في البلاد، أوضح مدبولي قائلا: "المواطن المصري بطل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، والرئيس وجه بالوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لرفع جودة الحياة، على الرغم من التحديات".

المصدر: RT