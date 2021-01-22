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الذهب يتجه صوب تسجيل أفضل أسبوع في 5 أسابيع

مال وأعمال

الذهب يتجه صوب تسجيل أفضل أسبوع في 5 أسابيع
Reuters
صورة تعبيرية
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هبطت أسعار الذهب اليوم إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1859.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها أمس الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8 بالمئة وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الماضي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1860.90 دولار.

المصدر: رويترز

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