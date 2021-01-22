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سيئول تكسب معركتها القضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن بشأن رسوم جمركية

مال وأعمال

سيئول تكسب معركتها القضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن بشأن رسوم جمركية
Reuters
سيئول.
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قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، الجمعة، إن مقاضاة سيئول واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم تجارية أمريكية مفرطة انتهت بحُكم الهيئة الأممية لفائدة كوريا الجنوبية.

واعتبرت المنظمة في حُكمها في الدعوى الكورية الجنوبية ضد الولايات المتحدة الامريكية أن "8 حالات من الرسوم التي فرضتها واشنطن على السلع الكورية تنتهك قواعد المنظمة الدولية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية.

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وجاء الحكم بعد دعوى رفعتها سيئول، إثر فشل التسوية بالتفاوض، ضد حليفها الأمريكي لدى المنظمة العالمية للتجارة سنة 2018 بسبب رسوم أمريكية مفرطة على المنتجات الكورية الجنوبية من الصلب ومحولات الطاقة المحلية. وبدأ تطبيق واشنطن لهذه الرسوم الجمركية ضد سيئول في شهر مايو 2016 في إطار السياسة الأمريكية "لمكافحة الإغراق". وتصل هذه الرسوم على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 59,72% بالنسبة لقطاع الصلب، و60,81% فيما يتعلق بالمحولات الكهربائية.

المصدر: وكالة "يونهاب"

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