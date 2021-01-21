"مبادلة للبترول" الإماراتية توقع مع مصر اتفاق امتياز بالبحر الأحمر

وقعت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية مع وزير النفط المصري، طارق الملا، اليوم الخميس، اتفاقية امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في "القطاع 4" بالمياه العميقة بالبحر الأحمر.

وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية أن "القطاع 4" واقع في المياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي بمساحة تقدر بـ3084 كيلومترا مربعا، ومنحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة عام 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية تمتلك "مبادلة للبترول" حصة مشاركة نسبتها 27% في القطاع، في حين تمتلك شركة "شل"، الطرف المشغل، حصة نسبتها 63%، وتمتلك شركة "ثروة للبترول" المصرية باقي الحصة ونسبتها 10%.

ويقع القطاع 4 في شمال البحر الأحمر في منطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، وسيلتزم الشركاء بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مبادلة للبترول"، بخيت سعيد الكثيري: "تمثل إضافة القطاع 4 في البحر الأحمر امتدادا جديدا لعملياتنا في مصر مع توفير فرصة ثمينة لتوسيع نشاطنا وبالعمل مع شريك استراتيجي كشركة شل. وستدعم عمليات البحث والتنقيب في هذا القطاع، في حال نجاحها، استراتيجيتنا المتمثلة في استخراج المواد الهيدروكربونية وتصنيعها من أجل المساهمة في دعم استقرار وتوسع السوق المصرية مع توفير فرص النمو لعملياتنا في هذا البلد الشقيق".

وتمتلك "مبادلة للبترول"، بالإضافة إلى امتياز "القطاع 4" في البحر الأحمر، حصة قدرها 10% في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز والذي يضم حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، إلى جانب 20% في امتياز منطقة "نور" البحرية للغاز، وكلاهما يقع في البحر المتوسط قبالة سواحل جمهورية مصر العربية.

المصدر: "وام"