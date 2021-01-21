كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن أهداف طموحة لبلاده، وقال: "نهدف إلى تحقيق طفرة اقتصادية في 2021".

وأضاف الرئيس التركي: "لن نتوقف حتى تحقيق هدفنا في إنشاء تركيا عظمى وقوية"، وتابع قائلا: "سنحقق أهدافنا في كافة المجالات من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".

#عاجل | أردوغان: لن نتوقف حتى تحقيق هدفنا في إنشاء تركيا عظمى وقوية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 21, 2021

يتبع..