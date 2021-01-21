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أردوغان: لن نتوقف حتى تحقيق هدفنا في إنشاء تركيا عظمى وقوية

مال وأعمال

أردوغان: لن نتوقف حتى تحقيق هدفنا في إنشاء تركيا عظمى وقوية
Reuters
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن أهداف طموحة لبلاده، وقال: "نهدف إلى تحقيق طفرة اقتصادية في 2021". 

وأضاف الرئيس التركي: "لن نتوقف حتى تحقيق هدفنا في إنشاء تركيا عظمى وقوية"، وتابع قائلا: "سنحقق أهدافنا في كافة المجالات من البنية التحتية والخدمات الأساسية وصولا إلى الصناعات الدفاعية".

يتبع..

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