السيسي: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا، وأشار إلى أن الاقتصاد حافظ على قدرته في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من الأزمة.

وقال السيسي، إنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لأزمة جائحة كوفيد 19، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل معها بشكل اتسم بالمرونة، بما حافظ على قدرته على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، في ضوء برنامج الاقتصاد الهيكلي الذى بدأ منذ سنوات.

وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته فى الذكرى الـ60 لمنظمة التعاون الدولى والتنمية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة ما انعكس إيجابا على جهود التنمية، وساعد الدولة على دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات تحفيز لمواصلة العمل، وتوفير هامش أكبر للدعم للفئات الأكثر تضررا.

وقبل ذلك قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وفقا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التي يمكن أن تستعيد معدلات النمو قبل الجائحة، لتسجل نموا بنسبة 5.5 خلال العام المالي 2021 - 2022.

المصدر: وكالات