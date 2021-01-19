بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي

وقع بنك مصر الحكومي اتفاقية قرض بقيمة 425 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستهدف القرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد البنك أن الاتفاقية تمثل الشريحة الأولى من إجمالي القرض البالغ 750 مليون يورو على أن يتم توقيع اتفاقية الشريحة الثانية أوائل 2022.

وسيسهم القرض في تعزيز موارد العملة الأجنبية للبنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تصل مدة القرض إلى 6 سنوات.

وهذه الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضا وبذلك يصل إجمالي التعاقد معه إلى حوالي ملياري يورو.

المصدر: رويترز + المصري اليوم