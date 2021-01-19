خبراء يعلقون على تصريح لـ"غازبروم" بشأن إيقاف تنفيذ "السيل الشمالي-2"

علق خبراء على تصريح لشركة "غازبروم" الروسية بشأن عدم استبعادها لمسألة تعليق تنفيذ أو الإلغاء الكامل لمشروع "السيل الشمالي-2" في حال حدوث تغيير جذري في الوضع السياسي.

وجاء التحذير ضمن مذكرة وجهت للمستثمرين في إطار طرح جديد تقوم به شركة "غازبروم" لسندات مقومة بعملات أجنبية "يورو بوند".

وقال خبراء لوكالة "نوفوستي" إن تحذير شركة "غازبروم" بشأن إمكانية تعليق مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" إجراء شكلي، إلا أن المخاطر المحيطة بالمشروع لا تزال قائمة.

من جهتها قالت آنا بوتكو المحللة بقطاع النفط والغاز في شركة "آتون"، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تدرج فيها شركة "غازبروم" خطر تعليق المشروع أو إلغائه بالكامل في مذكرة إصدار سندات دولية، لذلك لا يمكن تفسير ذلك على أنه مؤشر ينذر بالخطر".

وأضافت: "في الوقت نفسه، من المستحيل أيضا استبعاد سيناريو حدوث ذلك، نظرا للموقف الأمريكي من هذه القضية والقائمة المحدثة من العقوبات التي تؤثر على المشروع. في السيناريو الأساسي الخاص بنا، نواصل التركيز على تعليقات إدارة "غازبروم" ونتوقع أن يتم تنفيذ المشروع (السيل الشمالي-2)".

بدوره أشار دميتري مارينشينكو مدير مجموعة "فيتش" للموارد الطبيعية إلى الطابع الشكلي لتحذيرات شركة "غازبروم" الروسية، وقال: "في مذكرة طرح السندات، يتعين على الشركات إخطار المستثمرين بجميع المخاطر المحتملة. من الواضح أن العقوبات والجغرافيا السياسية تشكل خطرا على المشروع".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تسعى في الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال في أوروبا.

المصدر: نوفوستي