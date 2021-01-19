الكرملين: الولايات المتحدة تمارس ضغطا مخالفا للقانون على "السيل الشمالي-2"

جدد الكرملين موقفه الرافض للضغوطات الأمريكية على مشروع الغاز "السيل الشمالي-2"، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المشروع يواجه ضغوطا كبيرة غير قانونية من قبل واشنطن.

وأوضح المسؤول الروسي قائلا للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "هذا المشروع الدولي لا يزال يواجه ضغوطا جسيمة غير قانونية من قبل الولايات المتحدة، حيث تستمر الإجراءات الرامية إلى فرض قيود غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي على المشاركيين الاقتصاديين، بما فيهم المرتبطون بهذا المشروع. وهذا الإجراءات تتزايد".

وأضاف بيسكوف أن موسكو تراقب الوضع المرتبط بمشروع "السيل الشمالي-2" عن كثب وتقوم بتحليله من أجل مواصلة العمل المتسق للانتهاء من المشروع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تسعى في الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال في أوروبا.

وبالفعل تم تعليق أعمال المشروع في ديسمبر 2019 بعد رفض إحدى الشركات المشاركة في المشروع تنفيذ الأعمال الموكلة لها خوفا من العقوبات الأمريكية.

إلا أنه تم استئناف الأعمال في ديسمبر 2020 بالمنطقة الاقتصادية الألمانية وحتى الآن تم إنجاز المشروع بنسبة 94%، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

المصدر: "نوفوستي"