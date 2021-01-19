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مصر.. الإعلان عن موعد استخدام النقود البلاستيكية

مال وأعمال

مصر.. الإعلان عن موعد استخدام النقود البلاستيكية
Reuters
البنك المركزي المصري
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أعلن وكيل محافظ البنك المركزي في مصر خالد فاروق أنه سيتم البدء في طباعة النقود البوليمير بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي، والمقرر افتتاحها في شهر يونيو المقبل.

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وأوضح في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، أنه يتم الاستعداد حاليا بمطبعة البنك المركزي الجديدة، بإجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدا للبدء في طباعة النقود البلاستيكية "النقود البوليمير".

وأضاف خالد فاروق، أنه من المقرر البدء في طباعة المقود البوليمير خلال شهر يونيو المقبل، وأنه سيتم البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات، موضحا أنه ستتم متابعة ردود أفعال المواطنين حول العملة الجديدة وقياس مدى الرضا عنها.

والنقود البلاستيكية "البوليمر"، مصنوعة من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهي ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة لطول عمرها الافتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.

المصدر: أخبار اليوم

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