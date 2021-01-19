ارتفاع واردات روسيا من البنزين بعد رفع الحظر

ارتفع استيراد البنزين في روسيا بنحو ثماني مرات في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي بعد انتهاء حظر دام 4 أشهر على استيراد المنتجات النفطية المكررة.

وبلغت قيمة واردات روسيا من البنزين في نوفمبر الماضي نحو 4.9 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" عن بيانات الجمارك الروسية.

وحظرت الحكومة الروسية العام الماضي في الفترة من يونيو وحتى أكتوبر 2020، استيراد المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، وجاء ذلك بعد انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب على المحروقات بسبب جائحة كورونا.

وقررت الحكومة الروسية اتخاذ هذه الخطوة لحماية صناعة التكرير في روسيا من الواردات الرخيصة من الخارج. وقالت الحكومة في مرسوم حينها، إن الحظر على واردات البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الغاز تم تنفيذه لضمان أمن الطاقة في روسيا وتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية.

وفي نهاية أبريل الماضي، قال ألكسندر نوفاك، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة الروسي، إن الطلب على المنتجات النفطية من قبل محطات الوقود الروسية انهار بنسبة 40% - 50% بسبب إغلاق الاقتصاد الروسي في الربيع.

وبسبب الجائحة والتزام روسيا باتفاق "أوبك+" تراجع إنتاج البنزين في مصافي النفط الروسية في مايو الماضي إلى أدنى مستوى في 15 عاما.

المصدر: وكالات