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تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من محطة نووية تبنى بمساعدة روسيا

مال وأعمال

تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من محطة نووية تبنى بمساعدة روسيا
Reuters
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قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده ستبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة "أكويو " النووية بحلول العام 2023.

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وأكد ورانك أن تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية المذكورة، ستكسب تركيا خبرات وقدرات هامة من أجل استخدام قدراتها وتكنولوجياتها في هذا المجال.

وتابع: "نواصل جهودنا من أجل جعل تركيا بلدا منتجا في مجال التكنولوجيا النووية".

ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "أكويو د" في مرسين، وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما أوردت وكالة أنباء "الأناضول".

المصدر: الأناضول

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