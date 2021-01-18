أكثر من 10 شاحنات محار متوقفة وسط لندن بسبب إجراءات "ما بعد بريكست"
Reuters JOHN SIBLEY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkx6
تقف أكثر من 10 شاحنات محار على الطرق في وسط لندن، بعد سلسلة من المشاكل في تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز".
ولفتت الوكالة إلى أنه "لم يتمكن العديد من الصيادين الاسكتلنديين من تصدير مخزونهم إلى أوروبا منذ بداية العام، وذلك بعد إدخال شهادات الصيد، والفحوصات الصحية، والإقرارات الجمركية، التي أضافت تأخيرات طويلة في مواعيد التسليم، مما دفع الأسواق الأوروبية إلى رفضها".
المصدر: "رويترز"