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أكثر من 10 شاحنات محار متوقفة وسط لندن بسبب إجراءات "ما بعد بريكست"

مال وأعمال

أكثر من 10 شاحنات محار متوقفة وسط لندن بسبب إجراءات
Reuters JOHN SIBLEY
شاحنات عند مراقبة الحدود في ميناء دوفر ببريطانيا
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تقف أكثر من 10 شاحنات محار على الطرق في وسط لندن، بعد سلسلة من المشاكل في تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة "رويترز".

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ولفتت الوكالة إلى أنه "لم يتمكن العديد من الصيادين الاسكتلنديين من تصدير مخزونهم إلى أوروبا منذ بداية العام، وذلك بعد إدخال شهادات الصيد، والفحوصات الصحية، والإقرارات الجمركية، التي أضافت تأخيرات طويلة في مواعيد التسليم، مما دفع الأسواق الأوروبية إلى رفضها".

المصدر: "رويترز"

 

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