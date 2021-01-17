تراجع معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط قبيل موسم نتائج الشركات

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط منخفضة اليوم الأحد، قبيل موسم نتائج الأعمال ربع السنوية والسنوية على مدى الأسبوعين القادمين، وقاد المؤشر القطري الخسائر.

وفقد المؤشر القياسي السعودي 0.3 بالمئة، حيث انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.3 بالمئة ونزل سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.7 بالمئة عند الإقفال.

وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 3.4 بالمئة في 2020، حسبما أظهرته البيانات الرسمية، بفعل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي وسط مساع حكومية لتدعيم الإيرادات التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط.

وكان اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكمش انكماشا حادا العام الماضي، لكن البيانات تشير إلى تباطؤ التراجع في الربع الثالث من العام مع رفع بعض قيود مكافحة كوفيد-19.

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وانخفضت أسعار النفط، ذات التأثير الكبير على أسواق المال بمنطقة الخليج، أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، إذ نالت بواعث القلق حيال تجدد إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في الصين من موجة صعود بفضل بيانات استيراد قوية من ثاني أكبر مستورد للخام في العالم.

وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.5 بالمئة وسهم إعمار مولز 1.6 بالمئة. لكن مؤشر أبوظبي أغلق مرتفعا 0.3 بالمئة، حيث هبطت أسهم اتصالات 1.1 بالمئة والدار العقارية 0.9 بالمئة. توصلت أبو ظبي إلى اتفاق على إنتاج الهيدروجين وتصديره للاستخدام كوقود، حسبما ذكره المكتب الإعلامي للإمارة اليوم.

ونزل المؤشر القطري 0.5 بالمئة، في خسائر شملت معظم الأسهم، مثل منتج البتروكيماويات صناعات قطر الذي فقد 0.8 بالمئة.

وخارج الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي 0.1 بالمئة، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 1.2 بالمئة.

السعودية تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8875 نقطة

أبو ظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5280 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2695 نقطة

قطر تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10860 نقطة

مصر تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 11447 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1453 نقطة

سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3642 نقطة

الكويت تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6171 نقطة

المصدر: "رويترز"