بلومبيرغ: شركة سويسرية تتوقف عن تأمين إنشاءات "السيل الشمالي 2"

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة Zurich Insurance Group ستتوقف عن تأمين إنشاءات "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى شمال أوروبا، تفاديا للعقوبات الامريكية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الشركة السويسرية قد تخضع للعقوبات الأمريكية الجديدة الموجهة ضد مؤسسات تقدم خدمات التأمين ومنح الرخص التقنية للمشروع.

ولم يصدر أي تعليق على النبأ من Zurich Insurance Group التي أكدت لوكالة "نوفوستي" الروسية سابقا سعيها إلى الالتزام بجميع القواعد الخاصة بالعقوبات التزاما كاملا"، مشيرة إلى أنها لا تعلق على علاقاتها مع عملاء محددين لها.

و"السيل الشمالي 2"، مشروع لمد أنبوبين من الغاز قدرتهما الإجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا عبر قاع بحر البلطيق من سواحل روسيا إلى ألمانيا، ومنها إلى شمالي أوروبا.

ويواجه المشروع الذي تنفذه شركة "غازبروم" الروسية بالتعاون مع عدة شركات أوروبية، اعتراضا شديدا من الولايات المتحدة التي تسعى لبيع أوروبا غازها المسال، وأوكرانيا التي أخرجتها روسيا من وجهة الترانزيت، وبولندا وغيرها.

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المصدر: نوفوستي