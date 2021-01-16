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وفاة رئيس مجموعة "إدموند دي روتشيلد" عن 58 سنة من عمره

مال وأعمال

وفاة رئيس مجموعة
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رجل الأعمال الفرنسي، البارون بنيامين دي روتشيلد - أرشيف
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توفي رجل الأعمال الفرنسي، البارون بنيامين دي روتشيلد، رئيس مجموعة "إدموند دي روتشيلد"  عمر ناهز 58 عاما، حسبما كشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية، اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن  زوجة الفقيد وبناتهما، قولهن إن رجل الأعمال توفي بعد إصابته بنوبة قلبية في بيت أسرته بمدينة بريني.

وكان البارون بنيامين دي روتشيلد يرأس مجلس إدارة مجموعة "إدموند دي روتشيلد"، وهو بنك سويسري خاص أنشأه والده وتمتلكه الأسرة، منذ العام 1997 ويدير ثروة تبلغ 160 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

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