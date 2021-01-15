"رويترز": واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران ترتبط بالمعادن والأسلحة التقليدية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران اليوم الجمعة ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية.

إقرأ المزيد

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

وشملت آخر جولة من العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران الأربعاء، شخصيتين و16 كيانا إيرانيا.

المصدر: "رويترز"