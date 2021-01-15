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أردوغان: جائحة كورونا فتحت أبوابا جديدة لعالم الأعمال في تركيا

مال وأعمال

أردوغان: جائحة كورونا فتحت أبوابا جديدة لعالم الأعمال في تركيا
Reuters
صورة من الأرشيف - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد فتحت أبوابا جديدة لعالم الأعمال في تركيا رغم المصاعب التي صاحبتها.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن الصادرات التركية في ديسمبر 2020 حطمت كافة الأرقام القياسية السابقة، مشيرا إلى أن العالم سيواصل الحديث عن إنجازات تركيا في فترة ما بعد كورونا.

وأضاف أن تدفقات المحافظ الأجنبية إلى تركيا تجاوزت 15 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وفيما يتعلق بسعر صرف العملة التركية، قال أردوغان إن قيمة الليرة التركية ارتفعت مؤخرا 12% مقابل الدولار و10% مقابل اليورو.

المصدر: الأناضول

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