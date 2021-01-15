أردوغان: جائحة كورونا فتحت أبوابا جديدة لعالم الأعمال في تركيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد فتحت أبوابا جديدة لعالم الأعمال في تركيا رغم المصاعب التي صاحبتها.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن الصادرات التركية في ديسمبر 2020 حطمت كافة الأرقام القياسية السابقة، مشيرا إلى أن العالم سيواصل الحديث عن إنجازات تركيا في فترة ما بعد كورونا.

#عاجل |الرئيس أردوغان: العالم سيواصل الحديث عن إنجازات تركيا في فترة ما بعد كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2021

وأضاف أن تدفقات المحافظ الأجنبية إلى تركيا تجاوزت 15 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

#عاجل |الرئيس أردوغان: العالم سيواصل الحديث عن إنجازات تركيا في فترة ما بعد كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2021

وفيما يتعلق بسعر صرف العملة التركية، قال أردوغان إن قيمة الليرة التركية ارتفعت مؤخرا 12% مقابل الدولار و10% مقابل اليورو.

المصدر: الأناضول