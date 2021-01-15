الولايات المتحدة تشطب شركة روسية من قائمة العقوبات

حذفت وزارة التجارة الأمريكية شركة VSMPO-AVISMA من قائمة تفرض قيودا على صادرات التكنولوجيا إلى هذه الشركة الروسية.

وقامت وزارة التجارة الأمريكية بشطب الشركة من قائمة المستخدمين النهائيين العسكريين، الذين يكون تصدير التكنولوجيا لهم محدودا. وتم حذف الشركة من القائمة بعدما قررت لجنة مختصة أن الشركة لا تلبي معايير المستخدمين النهائيين العسكريين.

وفي ديسمبر الماضي، انتقد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف فرض القيود، وقال إن موسكو تعتبر قيود التصدير التي تفرضها وزارة التجارة الأمريكية بحق مؤسسات وشركات روسية، تدميرية.

وأشار إلى أنه يتم استثمار رأس مال أمريكي في شركة VSMPO -Avisma، كما أنها تعتبر أكبر مورد للتيتانيوم لصناعة الطيران الأمريكية.

وتقوم الشركة، التي تعد أكبر مورد للتيتانيوم لصناعة الطيران الأمريكية، بصناعة منتجات عالية الجودة من مواد مثل التيتانيوم وسبائك الألمنيوم ومواد أخرى لاستخدامها في مجالات مختلقة كالفضاء وبناء السفن والطاقة والنقل.

المصدر: نوفوستي