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احتياطيات روسيا الدولية تلامس مستوى 600 مليار دولار

مال وأعمال

احتياطيات روسيا الدولية تلامس مستوى 600 مليار دولار
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من 25 ديسمبر الماضي وحتى 1 يناير الجاري بواقع 5 مليارات دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات، التي تضم نقدا أجنبيا وذهبا، من 592.4 مليار دولار (25 ديسمبر 2021) إلى 597.4 مليار دولار (1 يناير 2020).

وبذلك تكون الاحتياطيات قد صعدت خلال أسبوع بواقع 5 مليارات دولار.

وارجع البنك المركزي الروسي ارتفاع الاحتياطيات لأسباب عدة منها، إعادة تقييم سعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وكانت الاحتياطيات قد بلغت في الصيف الماضي مستوى قياسيا تاريخيا، حيث صعدت إلى 600.7 مليار دولار.

المصدر: وكالات

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