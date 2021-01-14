استئناف تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" في مياه الدنمارك 15 يناير

أعلنت شركة Nord Stream 2 AG المشرفة على تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عن استئناف أعمال مد الأنابيب في المياه الإقليمية للدنمارك اعتبارا من 15 يناير.

ومن المقرر أن تقوم سفن "فورتونا" و"بالتيسكي إيسليدوفاتيل" و"مورمان" بمد الأنابيب.

وقد أبحرت سفينة "فورتينا" من ميناء فيسمار الألماني يوم الخميس كما عادت سفينة "بالتيسكي إيسليدوفاتيل" يوم الخميس إلى منطقة المشروع.

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يذكر أن أعمال مد الأنابيب تم تعليقها في ديسمبر 2019 بعد رفض إحدى الشركات المشاركة في المشروع تنفيذ الأعمال الموكلة لها خوفا من العقوبات الأمريكية.

وفي ديسمبر 2020 استأنفت الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية وحتى الآن تم إنجاز المشروع بنسبة 94%، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليه.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادرها في شركة Nord Stream 2 AG قولها، إن الشركة تخطط لإتمام المشروع في النصف الأول من عام 2021.

المصدر: تاس