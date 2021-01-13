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أمين عام أوبك: خفض إنتاج النفط السعودي سيساعد في مواجهة تراجع الطلب

مال وأعمال

أمين عام أوبك: خفض إنتاج النفط السعودي سيساعد في مواجهة تراجع الطلب
Reuters
الأمين العام لمنظمة أوبك
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قال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركينو، اليوم الأربعاء إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.

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وكانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.

وقال محمد باركندو الأمين العام للمنظمة، متحدثا خلال منتدى عبر الإنترنت، إن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.

المصدر: رويترز

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