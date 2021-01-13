مجموعة بريد الإمارات تضيف دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية، بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها البريدية.

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حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها "بريد إسرائيل" لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: "حرصت مجموعة بريد الإمارات على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية بإضافة دولة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وتشكل تجسيدا للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع بريد إسرائيل عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع".

ويمكن لمتعاملين دولة الإمارات استخدام الخدمات البريدية والدولية المتميزة إلى إسرائيل.

وتوصلت إسرائيل خلال عدة أشهر ماضية إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

المصدر: "وام"