مسؤول فرنسي: تحقيق المستوى المستهدف لنمو اقتصاد البلاد هذا العام يتوقف على توزيع اللقاح

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا تواجه "تحديا" بتحقيق توقعاتها لنمو اقتصادي ستة بالمئة هذا العام، مضيفا أن النمو في 2021 يتوقف على مدى السرعة في توزيع لقاحات كورونا.

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وقال لو مير، إنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن فرنسا قد تشهد تعافيا اقتصاديا كبيرا في النصف الثاني من هذا العام.

وأعطت السلطة العليا للصحة في فرنسا، منذ ستة أيام، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية بعد موافقتها سابقا على لقاح "فايزر- بيونتيك".

المصدر: رويترز