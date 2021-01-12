رابطة الشركات السياحية الروسية تكشف تفاصيل جديدة حول عودة السياح إلى مصر

كشفت المديرة التنفيذي لرابطة الشركات السياحية الروسية ATOR ، مايا لوميدزي، عن تفاصيل جديدة حول موعد عودة السياح الروس مرة أخرى إلى المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة.

وأوضحت لوميدزي وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أنه بعد الإعلان عن الموعد الرسمي لرفع القيود واستعادة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، سيحتاج منظمو الرحلات وشركات النقل الجوي إلى عدة أسابيع لتفعيل البرامج وإطلاق الرحلات الأولى.

ولفت لوميدزي الانتباه إلى حقيقة أن المعلومات المتعلقة بتفتيش المختصين الروس لمطار الغردقة تبعث الأمل في احتمال فتح المنتجعات المصرية أمام السياح الروس، لكن كل شيء يتوقف على نتائج الاجتماع.

ووفقا للوكالة الروسية، فقد أجرى خبراء أمن الطيران الروس فحصا لمطار مدينة الغردقة المصرية. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أنه من المقرر وصولهم بين 20 و 25 يناير الجاري.

يذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء. وجرى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة في أبريل 2018 ، ولا تزال منتجعات البحر الأحمر مغلقة أمام رحلات الشارتر الروسية.

المصدر: نوفوستي