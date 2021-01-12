المفوضية الأوروبية: المفاوضات مستمرة بشأن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أكد ممثل المفوضية الأوروبية، اليوم، أن المفاوضات بين منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي والجانب الروسي بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" ما زالت مستمرة.

وقال المسؤول الأوروبي للصحفيين، إن "المفاوضات بين الوكالة الأوروبية للأدوية والشركة الروسية جارية، ولم تتقدم الشركة بعد بطلب للحصول على تصريح لدخول السوق الأوروبية. المفاوضات تجري نحن في هذه المرحلة".

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أفادت في 5 يناير الماضي، بأنها لم تتلق طلبا من مطور اللقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك V" للحصول على التقييم اللازم للقاح، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن اللقاح لا تزال عند مرحلة مبكرة.

وعن إجراءات الموافقة على اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، أوضحت الوكالة أنه من أجل الموافقة على اللقاح، يجب على الشركة المطورة إجراء مناقشات وتقديم طلب إلى الوكالة الأوروبية للأدوية للحصول على تصريح لدخول السوق، بعد ذلك ستقوم لجنة المنتجات الطبية البشرية CHMP بتقييم اللقاح والتأكد من أن فوائده تفوق مخاطره، وفي حال النتيجة الإيجابية تقوم اللجنة بتقديم توصية للموافقة على اللقاح إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، والتي بدورها ستصدر قرارا بهذا الشأن، والذي ستستند عليه المفوضية الأوروبية عند إصدار القرار النهائي.

وكانت روسيا في شهر أغسطس الماضي قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد هو "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.

المصدر: نوفوستي