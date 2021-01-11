بورصة "وول ستريت" تغلق منخفضة مع تركيز السوق على الاضطراب السياسي في واشنطن

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة "وول ستريت" منخفضة، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح، بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.29 بالمئة إلى 31008.69 نقطة، في حين تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 0.66 بالمئة، ليغلق عند 3799.61 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 1.25 بالمئة ليسجل عند الإغلاق 13036.43 نقطة.

وهوت أسهم "تويتر" أكثر من ستة بالمئة بعد أن أوقفت بشكل دائم حساب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لكنها ما زالت أعلى بحوالي 160 بالمئة عن مستويات تداولها قبيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وتراجعت أسهم شركات كبرى أخرى للتكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل"، مع اتخاذها أقوى إجراءات حتى الآن ضد ترامب لتقييد وصوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن الأسهم الأمريكية كانت قد صعدت الأسبوع الماضي، مع مراهنة المستثمرين على أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا سيزيد من احتمالات حزمة تحفيزية لإنفاق عام لدعم الاقتصاد، الذي أنهكته جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن بعض المستثمرين قلقون من أن التحفيز قد يتأجل مع تقديم الديمقراطيين في مجلس النواب قرار لمحاكمة برلمانية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، متهمين إياه بـ"التحريض" على اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن من قبل مناصريه، في السادس من يناير الحالي.

المصدر: "رويترز"