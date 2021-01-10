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البنك المركزي العماني يطرح فئات نقدية جديدة (صور)

مال وأعمال

البنك المركزي العماني يطرح فئات نقدية جديدة (صور)
الريال العماني
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طرح البنك المركزي لسلطنة عمان فئات نقدية جديدة، لتكون مكملة للإصدار السادس من الأوراق النقدية الوطنية الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، فإن الفئات الجديدة هي عشرون ريالا، وعشرة ريالات، وخمسة ريالات، وريال واحد، ونصف ريال، و100 بيسة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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