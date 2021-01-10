البنك المركزي العماني يطرح فئات نقدية جديدة (صور)

طرح البنك المركزي لسلطنة عمان فئات نقدية جديدة، لتكون مكملة للإصدار السادس من الأوراق النقدية الوطنية الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، فإن الفئات الجديدة هي عشرون ريالا، وعشرة ريالات، وخمسة ريالات، وريال واحد، ونصف ريال، و100 بيسة.

#البنك_المركزي_العماني يطرح فئات نقدية جديدة وهي عشرون ريالًا وعشرة ريالات وخمسة ريالات وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة لتكون مكمّلة للإصدار السادس من الأوراق النقدية العُمانية الجديدة pic.twitter.com/my1eto2QrU — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 10, 2021

المصدر: وكالة الأنباء العمانية