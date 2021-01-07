تركيا تحطم رقما قياسيا تاريخيا بحجم الإنتاج لمعدن ثمين

قال وزير الطاقة التركي إن إنتاج تركيا من الذهب بلغ 42 طنا في عام 2020 ، محطما بذلك الرقم القياسي في تاريخ انتاج البلاد لهذا المعدن الثمين.

من جانب آخر، ارتفعت صادرات المنتجات البحرية التركية خلال العام 2020 المنصرم، بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى مليار و53 مليون دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، رغم جائحة كورونا.

أما فيما يخص البورصات، فسجل مؤشر بورصة إسطنبول رقما قياسيا في افتتاح تداولات الخميس، ببلوغه 1.515,04 نقطة، إثر ارتفاع تعاملاته 0,64 بالمئة.

وارتفع مؤشر السوق (بورصة إسطنبول) بمقدار 9,62 نقطة، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 1.515,04 نقطة.

ومع افتتاح تداولات الخميس، سجل مؤشرا القطاع المصرفي ارتفاعا بنسبة 1,17 بالمئة، والشركات القابضة 0,65 في المئة.

وكان مؤشر بورصة اسطنبول أغلق تداولات أمس الأربعاء عند 1.505,42 نقطة.

المصدر: الأناضول