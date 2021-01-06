مصر تثبت أسعار بيع المنتجات البترولية في الربع الأول من العام
وسائل إعلام مصرية
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قالت وزارة البترول المصرية الأربعاء إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية على مدى الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن تثبيت السعر يهدف "للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".
تجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن عوامل أخرى.
المصدر: رويترز