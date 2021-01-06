دبي تعتمد حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار

أعلنت إمارة دبي اليوم الأربعاء عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم ما يعادل 86 مليون دولار، لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة فيروس كورونا.

وكتب ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عبر "تويتر" أن هذه الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7,1 مليار درهم منذ مارس من العام الماضي.

وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة وتهدف لـ"تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة".

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا الحزمة الخامسة للتحفيز الاقتصادي في دبي بقيمة 315 مليون درهم، لتصل القيمة الإجمالية للحزم الاقتصادية المقدمة إلى 7.1 مليار درهم.. مستمرون في تنفيذ كل ما يلزم لتعزيز قدرة كافة القطاعات على تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية. pic.twitter.com/ml9NoTfLTq — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 6, 2021

الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات وتمديد مبادرات سابقة.. وهدفنا تعميم الفائدة على الجميع وتمكين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التنمية الشاملة بشراكة متينة بين القطاعين الحكومي والخاص.. نعمل من خلالها معاً لرصد الفرص المقبلة وتحقيق أعلى استفادة منها. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 6, 2021

المصدر: "رويترز"