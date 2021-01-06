"غولدمان ساكس": تخفيضات إنتاج النفط السعودي الإضافية تنذر بضعف الطلب

اعتبر بنك "غولدمان ساكس" قرار الرياض خفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق "أوبك+"، إشارة إلى ضعف الطلب على الخام وسط إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء في مذكرة لمحللي البنك: "تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، سيدعمان الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة مما يفضي بنا إلى التأكيد على توقعاتنا الإيجابية بشأن النفط".

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وسجل سعر خام برنت القياسي اليوم الأربعاء أعلى مستوى منذ فبراير بعدما قالت السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، إنها ستخفض الإنتاج طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في فبراير ومارس.

وستزيد روسيا وكازاخستان، العضوان في "أوبك+"، إنتاجهما بمقدار 75 ألف برميل يوميا فيما سيبقى بقية الأعضاء الإنتاج مستقرا.

ويشعر المنتجون بقلق بشأن تأثير إجراءات العزل العام الجديدة على الطلب على النفط.

وأشار المحللون إلى أن توقعاتهم المحدثة بشأن توازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف، وأن أحدث خطط "أوبك+" تشير إلى فائض 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع عجز في الإنتاج من قبل.

وأضافوا في مذكرتهم: "مستوى إنتاج أوبك+ في مارس سيظل منخفضا مع بدء تعافي الطلب العالمي بقوة مدفوعا بالطقس الأكثر دفئا وزيادة معدلات التطعيم. يشير هذا إلى أن المجموعة قد تعاني لرفع الإنتاج بالسرعة المطلوبة".

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يسجل سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

المصدر: "رويترز"