 
مباشر

ميشوستين يوقع قرار تشكيل منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا

مال وأعمال

ميشوستين يوقع قرار تشكيل منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi6v

وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، قرارا حول إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا، من النوع الصناعي - الإنتاجي - في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة أومسك.

وفقا للوثيقة، ستظهر المنطقة الاقتصادية الخاصة "أفانغارد"، في أومسك. ويخطط لإنشاء مصانع للبتروكيماويات هناك، وسيوفر ذلك أكثر من 700 فرصة عمل بحلول عام 2030، وجذب حوالي 23 مليار روبل من الاستثمارات إلى المنطقة.

وسيطلق على المنطقة الاقتصادية الخاصة الثانية، اسم "وادي كراسنويارسك التكنولوجي". وأشار القرار إلى أنه، تم عقد ست اتفاقيات مع المقيمين المحتملين – والحديث يدور عن مصنعين للمعدات الصناعية، ومنتجات الألمنيوم للطائرات وبناء الماكينات.

وبحلول عام 2030، ستظهر حوالي 1.3 ألف فرصة عمل على أساس هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسيتجاوز حجم الاستثمارات 16 مليار روبل.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا