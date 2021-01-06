ميشوستين يوقع قرار تشكيل منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا

وقع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، قرارا حول إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في روسيا، من النوع الصناعي - الإنتاجي - في إقليم كراسنويارسك ومقاطعة أومسك.

وفقا للوثيقة، ستظهر المنطقة الاقتصادية الخاصة "أفانغارد"، في أومسك. ويخطط لإنشاء مصانع للبتروكيماويات هناك، وسيوفر ذلك أكثر من 700 فرصة عمل بحلول عام 2030، وجذب حوالي 23 مليار روبل من الاستثمارات إلى المنطقة.

وسيطلق على المنطقة الاقتصادية الخاصة الثانية، اسم "وادي كراسنويارسك التكنولوجي". وأشار القرار إلى أنه، تم عقد ست اتفاقيات مع المقيمين المحتملين – والحديث يدور عن مصنعين للمعدات الصناعية، ومنتجات الألمنيوم للطائرات وبناء الماكينات.

وبحلول عام 2030، ستظهر حوالي 1.3 ألف فرصة عمل على أساس هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، وسيتجاوز حجم الاستثمارات 16 مليار روبل.

المصدر: نوفوستي