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الخزانة الأمريكية تبلغ رئيس بورصة نيويورك معارضتها تداول أسهم شركات صينية

مال وأعمال

الخزانة الأمريكية تبلغ رئيس بورصة نيويورك معارضتها تداول أسهم شركات صينية
Reuters
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
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أخطر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رئيس بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام، برفضه قرار البورصة إدراج أوراق مالية طرحتها ثلاث شركات اتصالات صينية في البورصة.

وكانت بورصة نيويورك بدأت في الأول من يناير الحالي إلغاء إدراج أوراق مالية لـ3 شركات اتصالات صينية بعد أن حظر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي استثمار الشركات الأمريكية في شركات صينية "تابعة للجيش الصيني".

وفي تراجع مفاجئ عن موقفها، أعلنت بورصة نيويورك أمس الاثنين أنها لن تلغي إدراج أوراق الشركات الصينية المذكورة.

المصدر: "رويترز" + RT

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