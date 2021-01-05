ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 40 مليار دولار في ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40,063 مليار دولار في ديسمبر من 39,222 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

المصدر: "رويترز" + "اليوم السابع"