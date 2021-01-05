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مسؤول عراقي: واشنطن مددت إعفاء استيراد العراق للطاقة الإيرانية 3 أشهر

مال وأعمال

مسؤول عراقي: واشنطن مددت إعفاء استيراد العراق للطاقة الإيرانية 3 أشهر
Reuters TASNIM NEWS AGENCY
عواميد كهرباء
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أفاد مسؤول عراقي لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، بأن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.

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وأشار المسؤول العراقي في حديثه مع الوكالة الفرنسية، إلى أن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة"، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع أبريل.

ولفتت الوكالة إلى أن "العراق يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه"، وأنه "بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك واشنطن منح العراق إعفاء تلو الآخر، ريثما يعثر على موردين آخرين".

المصدر: "فرانس برس"

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