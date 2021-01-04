المركزي الأمريكي يتوقع فترة طويلة من السياسة النقدية المرنة

توقع تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو فترة طويلة من السياسة النقدية المرنة.

ووجه تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو يوم الاثنين، رسالة إلى الأسواق قال فيها إن اللقاحات ربما تجعل جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة هذا العام، لكن البنك المركزي الأمريكي بعيد تماما عن التخلي عن سياسته للتيسير النقدي.

وأضاف: "لتحقيق أهدافنا وإدارة المخاطر، سيتعين أن يكون وضع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مرنا لفترة من الوقت".

وتابع: "يجب أن يكون رجال الاقتصاد مستعدين لفترة من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض وزيادة ميزانياتنا العمومية في الوقت الذي نعمل فيه لتحقيق كلا هدفينا.

المصدر: رويترز