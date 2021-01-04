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الإمارات.. إعفاء وافدي 16 دولة من الحجر الصحي

مال وأعمال

الإمارات.. إعفاء وافدي 16 دولة من الحجر الصحي
Reuters
أبوظبي ،أرشيف
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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي قائمة الدول الخضراء المعفى الوافدون منها إلى أبو ظبي من الحجر الصحي وتشمل 16 دولة.

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ووجهت دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة برفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% بما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة أنه تم السماح لأفراد العائلة الواحدة التي تتجاوز 4 أشخاص باستخدام طاولة واحدة، واعتماد قائمة الدول الخضراء لإعفاء المسافرين من الحجر الصحي.

وتشمل القائمة الخضراء الصين وهونغ كونغ والكويت وجزيرة مان (الواقعة بين المملكة المتحدة وإيرلندا) وماكو (على السواحل الجنوبية للصين) وموريشيوس ومنغوليا وسانت كيتس ونيفيس وكاليدونيا الجديدة، وساو تومي وبرينسيبي، وتايبيه (عاصمة تايوان)، ونيوزيلندا وعمان والسعودية وتايلاند.

المصدر: "البيان" الإماراتية

 

 

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