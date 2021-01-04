نوفاك واثق من إنجاز "السيل الشمالي-2" بدعم من الاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إنه واثق من إنجاز خط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي-2"، مع الأخذ بالاعتبار الدعم من جانب الدول والشركات في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف نوفاك، في مقابلة مع قناة "آر بي سي" التلفزيونية: "تستخدم عصا العقوبات، التي تعتبر وسيلة غير سوقية، من جانب دولة تعد نفسها من مؤيدي اقتصاد السوق، وتدعو دائما إلى اعتماد المنافسة، لكنها تستخدم أدوات لا تعتمد على اقتصاد السوق بأي حال من الأحوال".

وتابع نائب رئيس الوزراء القول: "يفهم الجميع ذلك ويتحدثون عنه بصراحة. نفس الأطراف المهتمة بتنفيذ هذا المشروع، الدول والشركات الأوروبية، تدعم المشروع. وأنا متأكد من أنه مع الأخذ في الاعتبار هذا الدعم، سيتم تنفيذه".

المصدر: نوفوستي