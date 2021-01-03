السيسي يوجه بالتوسع في إحلال الغاز الطبيعي وقودا للسيارات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من المختصين بقطاعات الطرق والطاقة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى أن "الاجتماع شهد عرض سير العمل بالمشروع القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لا سيما ما يتعلق بمحطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وجهود تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين".

ووجه السيسي بتزويد محطات الحافلات والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز، بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.

ووافق البنك المركزي المصري اليوم على إصدار مبادرة يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3 بالمائة لمنح قروض للراغبين في إحلال المركبات الخاصة والأجرة والميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.

المصدر: اليوم السابع+ مصراوي