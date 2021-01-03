 DNV GL النرويجية تشرح سبب انسحابها من "السيل الشمالي-2"

قالت شركة DNV GL النرويجية، إنه لا يمكنها منح ترخيص لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، بسبب خشيتها من العقوبات الأمريكية المفروضة ضد خط الأنابيب.

وأضافت الشركة، في بيانها الذي حصلت "نوفوستي" على نسخة منه: "أصدرت السلطات الأمريكية تشريعا يتوافق مع قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي (PEESCA). وهو يفرض عقوبات على الشركات التي تقدم خدمات التفتيش أو الفحص أو التصديق لمنظومة خطوط أنابيب السيل الشمالي-2".

وأكدت الشركة، أنها ستوقف كل الإجراءات في مجال فحص منظومة خط الأنابيب المذكورة، تلبية لهذه العقوبات، وسيبقى ذلك ساري المفعول ما دامت العقوبات مستمرة.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي