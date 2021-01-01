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الصين تصدر أكبر دفعة من سيارات "هونغتشي" إلى السعودية

مال وأعمال

الصين تصدر أكبر دفعة من سيارات
Reuters
في معرض بكين للسيارات الصيف الماضي.
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أعلنت الصين، الجمعة، تصديرها 400 مركبة "هونغتشي" إلى المملكة العربية السعودية، موضحة أن هذه الشحنة، الأولى من نوعها إلى الرياض، هي الأكبر حتى الآن بالنسبة لهذا النوع من المركبات.

وأوضحت الشركة المنتجة والمصدرة "فاو" أن المركبات قد تم شحنها من ميناء تيانجين بشمالي الصين لتصل إلى المملكة السعودية في غضون شهر واحد وتدخل، بالتالي، سوقا خليجية جديدة بعد اقتحامها أسواق الإمارات العربية المتحدة، وقبلها النرويج ودول أخرى.

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وقالت شركة "فاو" إن مركبات "هونغتشي" هي "أول علامة تجارية صينية للسيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية" منذ تأسيس هذه العلامة التجارية في سنة 1958 والتي أصبحت تنتج وتبيع سنويا أكثر من 200 ألف مركبة.

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية/صحيفة "الشعب" (عربي) الصينية

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