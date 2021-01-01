المحطات الكهروذرية الروسية تحطم الرقم القياسي السوفيتي في توليد الكهرباء

قالت "روس إينيرغو آتوم"، المشرفة على تشغيل كل المحطات الكهروذرية الروسية، إن هذه المحطات حققت رقما قياسيا مطلقا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية المحلية.

وذكرت هذه الشركة، التابعة لشركة "روس آتوم"، أن محطات توليد الطاقة النووية في روسيا أنهت عام 2020 بإنتاج أكثر من 215.7 مليار كيلوواط / ساعة من الكهرباء، متجاوزة بذلك الحد الأقصى من إجمالي التوليد الذي تم تحقيقه في الاتحاد السوفيتي.

وقال أندريه بتروف مدير عام "روس إينيرغو آتوم": "لقد أنهينا عام 2020 بتسجيل رقم قياسي مطلق خلال كل تاريخ الطاقة النووية الروسية، ولم نحقق ذلك إلا خلال العهد السوفيتي في عام 1988، عندما أنتجت جميع محطات الطاقة النووية 215.669 مليار كيلوواط / ساعة (بما في ذلك محطات الطاقة النووية في أوكرانيا وليتوانيا وأرمينيا)".

وتجاوز الحجم الإجمالي لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية في روسيا في عام 2020 الماضي، حدود 215.746 مليار كيلوواط / ساعة.

المصدر: نوفوستي