  "غازبروم" تبدأ في إمداد صربيا بالغاز عبر الخط الجديد

قالت شركة "غازبروم"، إنها باشرت اليوم بتوريد الغاز الروسي إلى صربيا، وكذلك للبوسنة والهرسك عبر طريق نقل جديد يمر عبر تركيا وبلغاريا.

يتم نقل الغاز من روسيا عبر خط أنابيب الغاز البحري "السيل التركي"، ثم عبر أراضي تركيا، ثم عبر منظومة نقل الغاز الوطنية في بلغاريا، حيث يتم نقله إلى صربيا، وهناك يتم توزيعه على المستهلكين في صربيا والبوسنة والهرسك.

أصبحت الإمدادات عبر هذا الطريق ممكنة، توسيع وتشغيل طاقات نقل الغاز الجديدة من قبل شركة Bulgartransgaz في بلغاريا، و Gastrans d. o. o. Novi Sad في صربيا.

واليوم دشن الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش، خط أنابيب نقل الغاز "سيل البلقان" في صربيا. ويمثل القسم الذي يمر عبر صربيا استمرارا لأحد فرعي خط "السيل التركي"، الذي افتتح في 8 يناير 2020، والذي من خلاله يتدفق الغاز من روسيا إلى تركيا، ثم إلى بلغاريا وصربيا وهنغاريا.

ويبلغ طول المقطع 403 كلم، وقدرته التصميمية 13.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: تاس