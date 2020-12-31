كسب 7 مليارات دولار في عام.. "الذئب المنفرد" يتصدر أثرياء آسيا

أصبح الملياردير الصيني تشونغ شانشان البالغ 65 عاما، أغنى شخص في الصين وآسيا لعام 2020، بعد أن نجح بالاستثمار في المياه المعبأة واللقاحات.

وكشف مؤشر "بلومبيرغ" لأصحاب المليارات، أن ثروة شانشان زادت من 70.9 مليار دولار إلى 77.8 مليار دولار خلال 2020 ما دفعه إلى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الأغنى على مستوى العالم والأول آسيويا متخطيا الملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأطلق تشونغ شركة "بكين وانتاي" للصيدلة البيولوجية المتخصصة في صناعة اللقاحات في أبريل، وارتفعت أسهمها بأكثر من 2000%، كونها عملت على تطوير لقاح لفيروس "كورونا".

وأصبحت شركة "نونغفو سبرينغ" لتصنيع المياة الغازية وهي له أيضا، واحدة من أكثر الشركات شهرة في هونغ كونغ، بعدما قفزت أسهمها بنسبة 155% منذ ترسيمها.

#ZhongShanshan set huge target to #MukeshAmbani... More #jio offers likely from Mukesh Ambani to reach the target in new year.... pic.twitter.com/O9kQoEAEpd — NoFarmerNoFuture (@iamKLVR) December 31, 2020

ويطلق الصينيون على تشونغ لقب "الذئب المنفرد"، نظرا لابتعاده عن العمل السياسي وعدم ارتباطه بالعائلات الثرية الشهيرة مثل أباطرة العقارات بالصين.

المصدر: بلومبيرغ