عملة "بتكوين" المشفرة تقفز فوق مستوى 29 ألف دولار

تخطى سعر عملة "بتكوين" المشفرة مستوى 29 ألف دولار اليوم الخميس للمرة الأولى.

وبلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا هذا العام في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد سواء.

ولامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تهبط 0.67 بالمئة إلى 28774.36 دولار.

وهي مرتفعة بنحو 50 بالمئة منذ أن كسرت حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر.

المصدر: وكالات