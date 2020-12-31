"سوناطراك" الجزائرية تعتزم إنفاق 40 مليار دولار على مدى 5 سنوات

أعلن توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية، أن الشركة تعتزم استثمار 40 مليار دولار 51 % منها بالعملة المحلية على مدار السنوات الخمس المقبلة لتطوير الحقول الحالية.

وقال حكار في رسالة للعاملين إن "سوناطراك" تتوقع أيضا زيادة الإنتاج والمبيعات في 2021، إذ تستهدف بدء الإنتاج من حقول جديدة.

وصرح بأن الإنفاق بالدينار يشمل مشروعات من المقرر ترسيتها على شركات وطنية ليتسنى للبلاد الحفاظ على قدر كبير من الأموال بالعملة الصعبة.

ووجهت الحكومة "سوناطراك" بخفض الإنفاق المزمع للعام الحالي بنسبة 50 بالمئة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط العالمية.

والجزائر العضو بـ"أوبك" تحت ضغط مالي بعد انخفاض إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.

المصدر: رويترز