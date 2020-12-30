بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من توقعات بتعافي الاقتصاد

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021 في أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد-19" وآمال بمزيد من الدعم المالي.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 73.89 نقطة، أو 0.24%، إلى 30409.56 نقطة بينما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز500" القياسي 5.00 نقاط، أو 0.13%، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا 19.78 نقطة، أو 0.15%، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.

و"ستاندرد اند بورز500" مرتفع حوالي 16% عن مستواه في بداية العام إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66% من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس.

ويتجه المؤشر "ناسداك" المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

المصدر: رويترز